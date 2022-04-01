Возле Северодонецка российские оккупанты перебили газопровод – почти вся Луганская область без газа

Возле Северодонецка россияне перебили газопровод диаметром 500 мм, почти вся Луганская область осталась без газа.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

«Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Пока у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет. Впрочем, без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – примерно 60 тысяч абонентов», – сообщил глава ОВА.

В общей сложности без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично.