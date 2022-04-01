В россии в нескольких городах люди вышли на антивоенные митинги – их тут же задержали полицейские

В ряде российских городов в субботу, 2 апреля, люди снова начали выходить на антивоенные акции. Их участников сразу задерживают представители правоохранительных органов. Хватают всех, кто попадается на глаза, даже если эти граждане просто проходили мимо или пили кофе рядом с местом, где собирались митингующие.

Фотографии и видео с митингов обнародовал портал «SOTA».

Согласно имеющимся сведениям, в нескольких городах российской федерации в субботу, 2 апреля, начались акции протеста против войны россии с Украиной. В основном они немногочисленны, но в некоторых городах, в частности в Москве и Петербурге, правоохранители уже успели задержать десятки человек.

В свою очередь власти российской федерации заявляют, что россиянам протестовать не стоит, ведь все участники митингов получат наказание, согласно действующим законодательным нормам.

Согласно данным ресурса «ОВД инфо», на антивоенных митингах в рф с 24 февраля были задержаны 15362 человека.