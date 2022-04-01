В Италии арестован бронированный Mercedes-Maybach, на котором ездил путин

Пятиметровый лимузин Mercedes-Maybach S650 Guard, бронированный по максимальной категории VR10, принадлежавший олигарху Алишеру Усманову, был арестован в Италии. На машине с номерным знаком FN133YT в свое время ездил путин, когда посещал своего состоятельного инвестора.

Об этом сообщает итальянская Corriere Della Sera.

Бронированный лимузин оказался под арестом в результате санкций против одного из ближайших к Путину олигархов, 69-летнего Алишера Усманова.

Автомобиль зарегистрирован в июне 2018 года. Его приобрела одна из компаний олигарха по цене более 600 тысяч евро. Машина прошла полный курс бронирования по максимальной для гражданских автомобилей категории VR10, предусматривающей защиту от снайперской винтовки СВД и гранат. Специальные шины позволяют передвигаться даже при полной потере давления.

Тяжелые толстые бронестекла снабжены пневмоприводами. Под капотом установлен двигатель V12 с двойным турбонаддувом, развивающий мощность 612 л.с.

Автомобиль был арестован 15 марта и в ближайшие полгода он будет находиться под наблюдением компетентных органов Италии. Арест наложен в рамках мировых санкций против Алишера Усманова.

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