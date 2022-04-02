За время войны на Николаевщине пленили 60 оккупантов – почти все они дают показания

Плененные оккупанты возле мемориала героям-ольшанцам в Николаеве В Николаевской области с начала боевых действий пленили 60 оккупантов.

Об этом в интервью «Преступности.НЕТ» рассказал заместитель руководителя Николаевской областной прокуратуры Артур Оганнисян.

– Такие дела подследственны СБУ, но учитывая вал большой, в связи с загруженностью, иногда меняется подследственность на органы полиции. Поэтому у нас было 26 военнопленных, которые числятся за СБУ, и 32, которыми занималась полиция. Это те, которые являются фигурантами уголовных дел. Есть двое военнопленных, которых Военная служба правопорядка доставила в СИЗО и уведомила об этом СБУ. Но они еще не стали фигурантами уголовных дел. Выясняют их причастность к преступлениям. Есть еще такое понятие, как иммунитет военнослужащего, нормы Женевской конвенции. Если военнослужащий не совершал преступлений, то он идет совсем по другой процедуре, – рассказал заместитель руководителя Николаевской областной прокуратуры.

Он также отметил, что почти все оккупанты дают показания. Но их рассказы еще проверяются.

– Практически все они дают показания. Насколько они объективные, точно пока сказать невозможно. С ними работают, выясняют с какой целью они сюда попали, что делали, совершали ли преступления против мирных граждан, – отметил Оганнисян.

Также замруководителя облпрокуратуры отметил, что пленных, которые содержались в Снигиревке или в других опасных зонах вывезли в более безопасные места содержания.