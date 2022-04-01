Ким заявил, что запретит продажу металлолома и вывоз боевых техсредств: «У вас неделя для добровольной сдачи техники»

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области будет запрещена продажа металлолома и вывоз военной техники. Это делается для того, чтоб люди добровольно сдавали российскую технику.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

— Сегодня подписал распоряжение о том, чтобы запретить продажу металлолома, вывоз военной техники, боеприпасов за территорию области. Напоминаю, что есть уголовная ответственность за разграбление техники, мародерство. Это распоряжение будет работать с понедельника и главы райгосадминистраций будут контролировать у себя в регионах. Что это означает? Это означает, что у нас неделя добровольной сдачи техники, потому что, если мы будем это находить, то будет плохо, - сказал Ким.

В связи с этим, глава ОВА сообщил, что со следующей недели люди снова могут сдавать военным технику.

— Мы очень нуждаемся сейчас в ремонтной базе, в снарядах и тому подобное. Следующая неделя - с понедельника и пожалуйста. Сдавайте, приводите военных, сообщайте. Не просто так, куда-то. Это идет централизовано, через учет и так далее. У нас созданы группы, до десятка, которые будут ездить, искать технику, чтоб повысить нашу боеспособность, - отметил глава ОВА.

Что же касается боев, которые идут в области, Ким сообщил, что по позициям оккупантов ВСУ выстрелили из переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

— Кроме этого, там создаются очень веселые группы, которые очень беспокоят орков, а то они там расслабились в окопах. Мы их немного повыковыриваем. Кроме этого, вчера прилетел Javelin, да, и это только начало. Поэтому по всем направлениям будут они получать п*здюлей, - добавил глава ОВА.

Напомним, ранее Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким попросил у местных жителей отдать технику и снаряды, которые они отобрали у оккупантов или забрали с места боя.