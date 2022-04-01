Ким выступил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в online-формате: «Если вы нам не поможете, эта война придет и в ваш дом»

В четверг, 31 марта, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким принял участие в заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Заседание прошло при участии 57 послов государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщают в пресс-службе ОВА.

Во время своего выступления глава Николаевщины рассказал о трагических последствиях войны, которую ведет против Украины, и о последствиях ракетного удара по зданию ОГА.

«До 24 февраля Николаевщина была цветущим краем. Мы строили новые дороги, новые больницы, школы и сады. Сейчас этого нет. Погибли сотни людей, погибли наши дети. Россия решила, что имеет право унести их жизнь и уничтожить их мечты», - сказал он и

Также Ким более подробно остановился на текущей ситуации в области, рассказал о разрушенной инфраструктуре и экономическом состоянии региона. В конце своего выступления начальник ОВА обратился ко всем присутствующим и пригласил каждого увидеть все своими глазами.

«Это война далеко, она не в ваших смартфонах. Она проходит в центре Европы, у вашего порога. Она идет в крупнейшей стране Европы, в которой проживает 40 миллионов человек. 40 миллионов европейцев! Если вы нам не поможете, если вы останетесь в стороне, эта война придет и в ваш дом. Готов ли ваш народ тоже героически отстаивать свою страну как украинцы? Мы здесь на местах. Это наша земля и мы не отступим. Но нам нужна ваша поддержка», – добавил начальник Николаевской ОВА.

Как отметили представители дипломатического корпуса Украины, такие выступления на международных площадках, даже в формате онлайн, имеют большое значение. Они добавляют эмоции в формальный и подчас слишком бюрократизированный дипломатический процесс. Именно эмоции позволяют людям из дальних стран, где не раздаются взрывы, совсем по-другому воспринимать цифры. Цифры, по каждой из которых - отдельная вселенная потерянной жизни или судьбы.

По результатам заседания послы многих дружественных стран комментировали выступление Виталия Кима и выразили поддержку Украине.

Напомним, на Конгрессе Совета Европы впервые в истории прозвучал Гимн Украины.