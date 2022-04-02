«Властитель, захваченный анахроничными заявлениями»: Папа Римский осудил путина за войну против Украины

Папа Франциск высказал критику в адрес президента рф владимира путина за войну, которую россия начала против Украины.

Об этом пишет Reuters.

Об осуждении путина шла речь в обращении Папы Римского в субботу, 2 апреля, к мальтийским официальным лицам после прибытия на средиземноморское островное государство.

Он напомнил, что Москва заявляет, что акция, начатая ею 24 февраля, является «специальной военной операцией», направленной не на оккупацию территории, а на демилитаризацию и «деназификацию» своего соседа. Папа Римский отверг эту терминологию, назвав акцию - войной.

- С востока Европы, из страны восхода солнца, теперь распространились темные тени войны. Мы думали, что вторжения в другие страны, дикие уличные бои и атомные угрозы — это мрачные воспоминания о далеком прошлом, — сказал он.

По его словам, «ледяные ветры войны, которые несут за собой только смерть, разрушение и ненависть, мощно обрушились на жизни многих людей и затронули всех нас».

- Опять какой-то властитель, к сожалению, захваченный анахроничными заявлениями о националистических интересах, провоцирует и разжигает конфликты, в то время как простые люди чувствуют необходимость построить будущее, которое либо будет общим, либо не будет вообще, — сказал Папа Римский.

При этом он решительно осудил «неоправданную агрессию» и «зверства» на войне.

Напомним, ранее в Ватикане заявили, что «доступны для любого вида посредничества», чтобы помочь завершить войну в Украине.