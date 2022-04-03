Белорусам рекомендуют избегать контактов с выведенными из Чернобыльской зоны российскими оккупантами

Жителям белорусского Брагина рекомендуют избегать контактов с размещенными там российскими оккупантами, ранее покинувшими Чернобыльскую зону отчуждения в Украине, где базировались в наиболее зараженном лесу.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«Среди военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне. Населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с вышедшими из загрязненной зоны российскими оккупантами», – говорится в вечерней сводке Генштаба.

Напомним, что еще 24 февраля российские кафиры все же захватили территорию Чернобыльской АЭС. Также сообщалось, что после захвата российскими войсками ЧАЭС в зоне отчуждения повысился радиационный фон.

Как известно, 9 марта сообщили, что из-за вражеских действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС . Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что резервные генераторы обеспечат питание ЧАЭС на 48 часов, после чего возникнет угроза утечки радиации.

В «Укрэнерго» просили врага прекратить обстрел , чтобы возобновить электропитание ЧАЭС и заявили, что помощь белорусской стороны не нуждается.

Также сообщалось, что в ГУР Минобороны заявили, что Путин готовит теракт на ЧАЭС. 12 марта стало известно, что поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют.

После этого в военные россии подписали акт, согласно которому якобы охраняли ЧАЭС , но теперь эти полномочия передали персоналу станции.