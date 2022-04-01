Полиция за месяц задержала около 600 диверсантов: большинство из них фиксировали позиции украинских войск

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, цитирует Укринформ.

По словам Енина, эти разведывательно-диверсионные группы были разными по составу и имели разные задачи. Однако в большинстве своем они документировали позиции украинских войск, поскольку в их мобильных телефонах есть фотографии украинских военных подразделений, блокпостов и т.д.

Енин говорит, что только на Днепропетровщине за минувшие сутки задержали, по меньшей мере, пять вероятных членов ДРГ. Их передали Службе безопасности.

«Не стоит подсказывать незнакомым дорогу, нужно обращать внимание на русский язык, дезориентацию на местности и другие подозрительные признаки. Если что-то увидели, стоит информировать правоохранительные органы» , — подчеркнул Енин.

Напомним, что в первые дни войны в Николаеве в подвале многоэтажки поймали вооруженных российских диверсантов