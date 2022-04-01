Стреляют по детям ради развлечения, едят собак: СБУ опубликовала аудиоперехват разговоров, где оккупанты рассказывают о своих зверствах

В Мариуполе кадыровцы стреляют детям по ногам ради развлечения, а другие оккупанты поедают украинских собак, из-за нехватки продовольствия.

Соответствующий аудиоперехват опубликовала Служба безопасности Украины.

На записи оккупант рассказывает жене о «сафари» на детей в Мариуполе, где кадыровцы бегут за маленькой украинской девочкой и стреляют ей по ногам. Все это они делают для развлечения.

Также оккупант рассказывает о захваченных под Киевом трофеях: «Машин набрали себя, бл*дь. Ружьев себя набрали, карабинов».

Кроме того, другой оккупант спокойно рассказывает отцу, что они едят собак. Он говорит, что с питанием у них все нормально: собаку зарезали, съели, потому что просто нутрии закончились.