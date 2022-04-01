На Черниговщине задержали гражданина РФ, работавшего корректировщиком огня

Сотрудники уголовного розыска полиции Черниговщины совместно с бойцами спецподразделения КОРД задержали гражданина РФ, работавшего корректировщиком огня.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

Злоумышленник переехал жить в Украину 2014, а в первые дни вторжения РФ на территорию Украины он поселился вблизи Чернигова.

Полиция выяснила, что россиянин корректировал вражеские обстрелы и «сдавал» местных жителей оккупантам.

Вместе с тем, сотрудники полиции во время обысков обнаружили в его доме взрывчатку и цинк с боеприпасами.

Напомним, что СБУ и полиция задержали корректировщика, который помог РФ нанести удар по аэродрому в Ивано-Франковске