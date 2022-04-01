В МИД Украины отреагировали на попытки РФ использовать экспорт продовольствия как оружие

Заместитель председателя Совета Безопасности рф Дмитрий Медведев пригрозил мировому сообществу использованием ограничения экспорта российской аграрной продукции в «недружественные» страны. В МИД Украины отметили, что данное заявление нарушает основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.
Сообщается, что официальный представитель России откровенно называл экспорт продовольствия оружием. Фактически, подтверждая статус РФ как страны-агрессора не только в военном и энергетическом, но и в продовольственном измерении.
«Заявление является очередным свидетельством деструктивных действий РФ, которые, в частности, нарушают основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) - гарантирования продовольственной безопасности и преодоления голода», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что заявление экспрезидента рф является сознательной манипуляцией, ведь:
На мировые цены на продовольствие влияет блокирование россией отгрузок из украинских портов, минирование судоходных путей, блокирование посевных работ в Украине из-за проведения военных действий и сознательное уничтожение украинской сельхозтехники и инфраструктуры.