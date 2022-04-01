Российская сторона подтвердила, что документы достаточно наработаны, чтобы проводить консультации между Президентами Украины и РФ, – Арахамия

Глава переговорной группы нардеп Давид Арахамия заявил, что российская сторона подтвердила, что драфты документов достаточно наработаны, чтобы проводить консультации между Президентами Украины и РФ.

Об этом нардеп написал в своем телеграм-канале.

«Российская сторона подтвердила наш тезис, что драфты документов достаточно наработаны, чтобы проводить непосредственные консультации между двумя лидерами стран – Президентами Украины и РФ. У нас сейчас задача – скорее наработать финальную стадию тех вопросов, которые мы уже затрагивали, и готовить возможную встречу президентов. Господин Эрдоган звонил по телефону вчера и нам, и Путину. И якобы он подтвердил, что в ближайшее время они готовы организовывать встречу. Пока не известна ни дата, ни место, но с высокой вероятностью можно говорить, что это будет в Стамбуле или Анкаре, то есть в Турции», - сообщил Арахамия.

Также Арахамия заверил, что Украина не подпишет ни один документ, если будет существовать угроза того, что РФ может ветировать принятое в ходе переговоров решение.

«Мы не будем подписывать ни одного документа, в котором РФ будет иметь право ветировать своим голосом решение. Для нас это категорически неприемлемо. Вообще не нужно тогда обсуждать какие-либо гарантии безопасности, потому что РФ сможет заблокировать их в любой момент. Мы с ними обсуждаем, они сейчас слышат логику, понимают, что так не может быть. Поэтому мы проговариваем с ними другой формат – у нас есть мирный договор с РФ, но гарантию безопасности предоставляют другие страны. Конечно, РФ не может блокировать такой процесс. Это закладывается в механизмах активации этих гарантий. Мне кажется, что в финальном раунде мы выйдем на то, что они воспримут эту позицию, иначе мы ничего подписывать вообще не будем», - сообщил Арахамия.

Помимо этого глава переговорной группы нардеп Давид Арахамия рассказал о том, как может работать механизм обеспечения безопасности для Украины.

«Мы хотим сделать собственное НАТО, и для нас важно, чтобы самые большие и эффективные страны НАТО оказывали поддержку в случае агрессии. Турция очень важна для нас, это самая большая армия НАТО в Европе. Важны также США и Великобритания. Сейчас продолжаются очень активные консультации. Уже официально обнародовано, что три государства-члена НАТО готовы предоставлять гарантии именно в том формате, как я рассказал. Это фактически 5 статья НАТО, но с более жестким механизмом активации – в течение 72 часов они должны провести консультации и оказывать помощь. Конечно, для нас очень важно иметь гарантии США и Великобритании. Я думаю, что вероятность присоединения США велика, потому что господин Блинкен позавчера заявил, что они не прочь рассматривать механизмы гарантий безопасности, но они хотят более подробно ознакомиться, взвесить все риски и т.д. У меня такое чувство, что США и Британия вместе присоединятся одними из последних, когда они увидят, что все уже не возражают. Однако у нас есть минимальный пакет стран-гарантов и без них мы просто не будем двигаться», - сообщил Арахамия.

Только после того, как будет подписан документ, которым ряд стран гарантирует безопасность Украине, будет решаться вопрос о внесении изменений в Конституцию. Решение о внеблоковом статусе будут принимать украинцы, путем участия в референдуме.

«Если будет подписан такой договор о гарантиях безопасности для нас, когда мы будем понимать, что Украина максимально защищена, тогда следующей задачей будет внесение изменений в Конституцию Украины относительно внеблокового нейтрального статуса. Для того чтобы это сделать, мы хотим провести референдум. То есть, это будет решать украинский народ, а не украинские политики. Это очень важно для нас, и мы изначально на этом настаивали. Российская сторона очень активно противодействовала этой норме, но впоследствии они согласились с тем, что это единственный выход из ситуации», - сообщил Арахамия.

Напомним, что Швейцария объявила о готовности выступить посредником в переговорах Украины с РФ. Также Италия выразила готовность выступить гарантом нейтралитета Украины