На трассе в 20 км от Киева обнаружили голые тела нескольких убитых женщин – оккупанты пытались их сжечь

На трассе в 20 км от Киева были обнаружены тела 4-5 женщин, которые российские оккупанты пытались сжечь прямо на обочине.

Об этом сообщает министерство обороны Украины в Twitter.

«У трассы в 20 км от Киева видны мертвые мирные жители. Под одеялом 4-5 мертвых обнаженных женщин, которых российские варвары пытались сжечь прямо на обочине», – говорится в сообщении.

Сообщает об этом чудовищном преступлении и народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который побывал там.

– А тут культурно развитая нация, россияне, расстреляли машину. Была машина с женщинами. Их одежда валяется. Вы понимаете, что произошло. А потом они сложили их тела, положили покрышки и пытались сжечь, – рассказал нардеп.

Напомним, это уже не первый случай. когда российские военные насилуют украинок.

Ранее в оккупированном Мариуполе российские военнослужащие на протяжении нескольких дней насиловали женщину в присутствии ее малолетнего сына. В результате полученных травм женщина скончалась, а ее 6-летний сын поседел.

А в одном из населенных пунктов возле Киева российский оккупант Михаил Романов убил владельца одного из домов и изнасиловал его жену. По имеющейся информации, он был ликвидирован ВСУ в ходе боев. Позже женщина рассказала о пережитом ужасе.

Также оккупанты делятся рассказами об изнасилованиях. Записи их телефонных разговоров публикует СБУ.