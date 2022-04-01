ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Буче нашли «братскую могилу», где похоронены почти 300 человек, на улицах десятки трупов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 3 апреля.

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00:20 Старосту села Мотыжин в Киевской области Ольгу Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко нашли мертвыми. Об этом пишет нардеп Геращенко.

00:02 Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.

Как рассказал Федорук, в Буче нашли братскую могилу, где похоронены 280 человек.

По его словам, разрушенные улицы города усыпаны трупами. В частности, по словам журналистов, тела, по меньшей мере, 20 мужчин в штатском были найдены на одной из улиц города после его освобождения от российских войск.

Советник главы ОП сообщил, что у многих расстрелянных оккупантами жертв завязаны руки. Речь идет о безоружных мужчинах, которых убили россияне: