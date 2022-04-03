«Даже если за это проголосуют, то моей подписи не будет»: Президент Украины осудил депутатов, желающих сменить Национальный Гимн Украины

Президент Владимир Зеленский осудил депутатов, инициировавших законопроект об изменении Национального Гимна Украины.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

«Хочу сказать несколько слов и тем политикам, некоторым депутатам Верховной Рады Украины, которые совершенно не понимают, что происходит в сердцах наших людей. Настолько не понимают, что даже придумали менять национальный гимн. У меня вопрос этих лиц: а что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право изменять слова гимна? Вы что – выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-нибудь в боях за Украину? Или сейчас время такое пришло, что можно гимн менять, когда тебе захочется? , – сказал Зеленский.

По словам Президента Украины, он не подпишет законопроект об изменении гимна даже если за это проголосуют в Раде.

« Успокойте эмоции. Прекратите выставлять себя дураками. Считаю, что авторам этих и других подобных законопроектов, предложений стоило бы взять оружие в руки и отправиться на поле боя, если у вас есть эти возможности. Только там что-нибудь поймете. И даже если случайно за что-нибудь подобное проголосуют, все равно моей подписи под такими законопроектами не будет. Не тратьте время» , – заверил Владимир Зеленский.

Как известно, 1 апреля в Верховной Раде Украины зарегистрировали два законопроекта о внесении изменений в текст Государственного гимна Украины. Инициаторами стали Иван Юноков и Георгий Мазураш.