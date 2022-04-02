В Сумской области открыли 207 уголовных дел по статье «Нарушение законов и обычаев войны»: Они станут обвинительными актами для суда в Гааге

Количество замученных и убитых в Сумской области российскими военными сейчас подсчитываются. Полиция уже открыла более 200 уголовных дел по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Все эти дела станут обвинительными актами для суда в Гааге по расследованию военных преступлений.

Об этом пишет Общественное.

Одно из таких преступлений – пытки и убийство жителя Боромли. Его тело обнаружили в Тростянце в смотровой яме одного из гаражей. Руки погибшего были связаны за спиной, зубы выбиты, лицо изуродовано, глаза выжжены, – говорит представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких.

«Полиция установила личность мужчины, который был найден в городе Тростянец, замученного до смерти военными Российской Федерации. Им оказался житель Боромли. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы», – говорит Владимир Крупецких, представитель Нацполиции Сумщины.

По состоянию на 2 апреля полицией области уже открыто 207 уголовных дел по статье «Нарушение законов и обычаев войны».

По словам Владимира Крупецких, на оккупированных территориях россияне задерживали людей на улицах и в помещениях, чтобы узнать, кто является членом местной территориальной обороны или участником АТО. Часть задержанных замордовали, остальных вывезли в Россию, как пленных. Число жертв еще подсчитывается. Некоторых людей убивали прямо на улице, без всяких причин.

Напомним, что на трассе в 20 км от Киева обнаружили голые тела нескольких убитых женщин – кафиры пытались их сжечь