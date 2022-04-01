В Баку в ночном клубе прогремел взрыв, есть погибшие, несколько десятков ранены

В центре азербайджанской столицы Баку в ночь на воскресенье, 3 апреля, произошел взрыв в ночном клубе. На данный момент известно о троих погибших.

Видео с места трагедии появились в Сети.

Как указано, ЧП случилось в центре города, в клубе LocationBaku. Ранения получили 24 человека - 13 мужчин и 11 женщин.

Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

По данным издания АРА, в настоящее время на месте происшествия находится мэр города Эльдар Азизов. Помощь пострадавшим оказывают 35 бригад медиков.