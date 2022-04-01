В Баку в ночном клубе прогремел взрыв, есть погибшие, несколько десятков ранены

В центре азербайджанской столицы Баку в ночь на воскресенье, 3 апреля, произошел взрыв в ночном клубе. На данный момент известно о троих погибших.
Видео с места трагедии появились в Сети.
Как указано, ЧП случилось в центре города, в клубе LocationBaku. Ранения получили 24 человека - 13 мужчин и 11 женщин.
Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа.
По данным издания АРА, в настоящее время на месте происшествия находится мэр города Эльдар Азизов. Помощь пострадавшим оказывают 35 бригад медиков.