Оккупанты на Николаевщине: Спасатели дважды выезжали в пригород Николаева на тушение пожара сухой травы, возникшего из-за обстрела

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.
После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.
Хронология событий 2 апреля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.
В данной новости мы будем следить за событиями 3 апреля.
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09:05 Роман Костенко опубликовал еще несколько фото, на которых видно поражение вражеской техники.
«Мелочь, а приятно. Работаем в Херсонской области», - написал он.
08:32 Из-за обстрелов в Николаевской области 2 апреля произошло два пожара сухой травы на открытой территории Галицыновской территориальной громады Николаевского района, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Общая площадь пожаров составила 9,4 гектара. К ликвидации привлекались пожарные Галициновского отряда местной пожарной охраны.
Также в ведомстве сообщили, что по состоянию на 08:00 в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской ОВА и ее разрушения погибли 36 человек. Из-под завалов спасатели деблокировали 34 тела погибших и 2 человека скончались в больнице.
Пиротехники ГСЧС с начала российской агрессии 876 раз привлекались для извлечения взрывоопасных предметов после обстрелов. Всего изъято 640 боеприпасов. За сутки отработано 29 заявок, изъято 22 ВНП.
08:01 Народный депутат Роман Костенко опубликовал фото со Святослав Вакарчуком. Они вдвоем стоят в воронке на фоне разрушенных домов.
«Результаты вражеских авиаударов по Баштанке! Отомстим за все!!!» -написал Костенко.
Также он разместил видео горящей техники противника, подписав его «Поработали немного с ребятами в Николаевской области!».