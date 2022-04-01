Оккупанты на Николаевщине: Спасатели дважды выезжали в пригород Николаева на тушение пожара сухой травы, возникшего из-за обстрела

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 2 апреля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 3 апреля.

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09:05 Роман Костенко опубликовал еще несколько фото, на которых видно поражение вражеской техники.

«Мелочь, а приятно. Работаем в Херсонской области», - написал он.

08:32 Из-за обстрелов в Николаевской области 2 апреля произошло два пожара сухой травы на открытой территории Галицыновской территориальной громады Николаевского района, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Общая площадь пожаров составила 9,4 гектара. К ликвидации привлекались пожарные Галициновского отряда местной пожарной охраны.

Также в ведомстве сообщили, что по состоянию на 08:00 в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской ОВА и ее разрушения погибли 36 человек. Из-под завалов спасатели деблокировали 34 тела погибших и 2 человека скончались в больнице.

Пиротехники ГСЧС с начала российской агрессии 876 раз привлекались для извлечения взрывоопасных предметов после обстрелов. Всего изъято 640 боеприпасов. За сутки отработано 29 заявок, изъято 22 ВНП.

08:01 Народный депутат Роман Костенко опубликовал фото со Святослав Вакарчуком. Они вдвоем стоят в воронке на фоне разрушенных домов.

«Результаты вражеских авиаударов по Баштанке! Отомстим за все!!!» -написал Костенко.

Также он разместил видео горящей техники противника, подписав его «Поработали немного с ребятами в Николаевской области!».