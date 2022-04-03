Мединский заявил, что проект договора между Украиной и россией пока не готов, и «нужно проделать еще большую работу»

Глава российской делегации на переговорах Украины и россии Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора еще не готов.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

- О готовности драфта договора для встречи в верхах — к большому сожалению, оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу, — сказал он.

По его словам, дипломатические и военные службы Украины якобы «сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне».

Мединский утверждает, что Украина «реалистичнее подходит к ряду вопросов».

По его словам, предварительно согласованными позициями остаются: нейтральный внеблоковый безъядерный статус; отказ от размещения иностранных военных баз, войск, наступательного вооружения, разработки и производства оружия массового поражения; проведение учений с участием иностранных войск с разрешения государств-гарантов; создание системы интернациональных гарантий сохранности.

Напомним, накануне глава фракции «Слуга Народа» и глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что российская сторона устно приняла предложения Украины, озвученные на переговорах в Стамбуле, кроме вопроса Крыма.