«Сказал бы, что прилетело в голову и получил бы медаль «Герой росии»: оккупанты планировали вернуться на родину героями, а приезжают «грузом 200»

В сети опубликовали очередной перехваченный разговор российского оккупанта с родными, в котором он делится неоправданными ожиданиями от исхода военных действий в Украине.

Об этом сообщает СБУ.

Один из оккупантов рассказывает сестре о командире своей бригады. Говорит, что чиновник хотел получить медаль, но из-за безумных потерь его вообще сняли с должности.

Собеседник (С): *бать опозорилась бригада, я в ах*е Оккупант (О):тут приехали за медалями, офицеры бл*ть. Один говорит: «Я хочу героем уехать», уехал, уже с должности сняли. С: Почему? О: Потому что люди, с*ка, погибло.

Российский солдат подчеркивает, что начальство использует их как «пушечное мясо».