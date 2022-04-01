«Сказал бы, что прилетело в голову и получил бы медаль «Герой росии»: оккупанты планировали вернуться на родину героями, а приезжают «грузом 200»

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03.04.2022 11:51

В сети опубликовали очередной перехваченный разговор российского оккупанта с родными, в котором он делится неоправданными ожиданиями от исхода военных действий в Украине.

Об этом сообщает СБУ.

Один из оккупантов рассказывает сестре о командире своей бригады. Говорит, что чиновник хотел получить медаль, но из-за безумных потерь его вообще сняли с должности.

Собеседник (С): *бать опозорилась бригада, я в ах*е

Оккупант (О):тут приехали за медалями, офицеры бл*ть. Один говорит: «Я хочу героем уехать», уехал, уже с должности сняли.

С: Почему?

О: Потому что люди, с*ка, погибло.

Российский солдат подчеркивает, что начальство использует их как «пушечное мясо».

О: Нас тут раскидывают, некоторых как приманку просто. Скинули, вь*бали, другие проехали.

С: Ну а чем вы воевать будете, с голыми ж*пами, раз ничего не осталось?

О: Ну походу.

С: Получил, бл*ть, «Герой росии».

О: Ну че ты, бл*, не поехал в госпиталь? Сказал бы, нах*й, прилетело в голову, и все, уехал бы уже давно. Получил бы медаль, «Герой росии», бл*».

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