«Сказал бы, что прилетело в голову и получил бы медаль «Герой росии»: оккупанты планировали вернуться на родину героями, а приезжают «грузом 200»

В сети опубликовали очередной перехваченный разговор российского оккупанта с родными, в котором он делится неоправданными ожиданиями от исхода военных действий в Украине.
Об этом сообщает СБУ.
Один из оккупантов рассказывает сестре о командире своей бригады. Говорит, что чиновник хотел получить медаль, но из-за безумных потерь его вообще сняли с должности.
Собеседник (С): *бать опозорилась бригада, я в ах*е
Оккупант (О):тут приехали за медалями, офицеры бл*ть. Один говорит: «Я хочу героем уехать», уехал, уже с должности сняли.
С: Почему?
О: Потому что люди, с*ка, погибло.
Российский солдат подчеркивает, что начальство использует их как «пушечное мясо».
О: Нас тут раскидывают, некоторых как приманку просто. Скинули, вь*бали, другие проехали.
С: Ну а чем вы воевать будете, с голыми ж*пами, раз ничего не осталось?
О: Ну походу.
С: Получил, бл*ть, «Герой росии».
О: Ну че ты, бл*, не поехал в госпиталь? Сказал бы, нах*й, прилетело в голову, и все, уехал бы уже давно. Получил бы медаль, «Герой росии», бл*».