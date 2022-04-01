Как выглядит Макаровский район Киевщины после ухода оккупантов

Киевский журналист Денис Безлюдько побывал в Макаровском районе Киевской области, который был освобожден от российских оккупантов.

Итоги своей поездки в виде фоторепортажа он разместил в Facebook.

«Макаров центр разбомблен, из 4 детсадов остался один. Гавронщина, Липовка, Вышеград, Маковище плюс-минус. Андреевка местами полностью уничтожена. Орки, как убегали, подорвали все, что не смогли вывезти вместе с домами. Мины и снаряды лежат под открытым небом. Вдоль Житомирской трассы все в окопах и блиндажах. Местные уже потрошат, несмотря на растяжки. Мин много, с асфальта лучше не сходит. За грибами пойду лет через пять, наверное», - написал он.