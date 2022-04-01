Зеленский наградил погибшего фотокорреспондента Левина орденом «За мужество»

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» погибшего фотокорреспондента Макса Левина.

Об этом сообщается на сайте президента.

«За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю: наградить орденом «За мужество» ІІІ степени Максима Левина - фотокорреспондента (посмертно)», - говорится в президентском указе.

Напомним, что 1 апреля после длительных поисков в районе села Гута Межигорская в Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина. Известно, что Максим в сопровождении Алексея Чернышова, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправились в Гуту Межигорске 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла. Позже стало известно, что в районе, где Макс собирался работать, начались боевые действия.