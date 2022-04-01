Врачи спасли николаевскую девочку, которой осколок российского снаряда попал в голову

Врачи киевской больницы «Охматдет» извлекли осколок российского снаряда из головы 13-летней девочки. Она получила ранение, когда в дом её семьи в Николаевской области попал снаряд оккупантов.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

29 марта врачи отделения нейрохирургии прооперировали 13-летнюю Софию. Из ее головы медики извлекли осколок снаряда, который прошел через висок и остановился между полушариями головного мозга. По словам заведующего отделением детской нейрохирургии Павла Плавского, если бы осколок прошел на 1 сантиметр выше или ниже – ребенок бы погиб.

Девочка получила ранение головы 5 марта во время российских обстрелов в Николаевской области. Три недели София проходила лечение в Николаеве, где в детской больнице под обстрелами медики провели первую операцию. В конце марта девочка с матерью смогли попасть в «Охматдет».