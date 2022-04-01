«Все раз*бали»: Оккупанты возмущены, что «тыловики» разворовали их базу в Беларуси

Один из русских оккупантов в перехваченном телефонном разговоре жалуется жене, что все его вещи, оставленные в лагере в Беларуси, разворовали свои же. Забрали его военный билет и паспорт.

Об этом сообщает СБУ.

Оккупант убежден, что это дело рук «воинов» первого батальона или тыловиков. И откровенно называет их мародерами.

Подчеркивает, что у них был боец, которого оставили охранять вещи, но он «про*бался где-то в Питере». То есть – сбежал.

Жена обещает «кинуть» ему деньги на карту, чтобы купил себе вещи. Но она тоже жалуется на воровство. Правда, у них воруют деньги с платежных карт.

«У меня на ростелеком с моей карты-то начали снимать…. так я пошла все сама сняла».

Возмущенная таким положением вещей, добавляет:

«Лучше бы, нах*й, здесь стояли».

И действительно: лучше бы оккупанты оставались дома и стерегли свое имущество от своих, чем посягали на чужое.

Напомним, как оккупанты планировали вернуться на родину героями, а приезжают «грузом 200».