Хотя запрет для российских судов останавливаться в портах ЕС все еще находится на обсуждении, российские экспортеры нефти и нефтепродуктов столкнулись с проблемами со стороны европейских компаний, управляющих хабами в Средиземном море и самостоятельно устраивающих санкции в отношении российских судов с топливом.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Reuters.

«Средиземноморские продавцы топлива прекратили обслуживать суда под российским флагом на крупных европейских хабах, включая Испанию и Мальту, что явилось еще одним ударом по экспорту Москвы», - сообщили отраслевые источники.

Потеря доступа к точкам дозаправки в Средиземном море создает серьезные логистические проблемы для российских нефтяных танкеров, идущих из балтийских портов в Азию.

«Несколько факторов привели к остановке услуг по заправке, в том числе то, что источники назвали «самосанкцией», когда компании пытаются оставаться впереди следующей волны мер, отказываясь заключать контракты с российскими структурами», - пишет агентство.

Кроме того, отмечается, что осложнений со сделками на морское топливо, которое обычно стоит и оплачивается в долларах США, добавили проблемы россиян с оплатой – из-за ранее введенных против РФ банковских ограничений. Сообщается, что решение о российских танкерах на Мальте было принято на правительственном уровне. Представитель правительства Мальты заявил, что страна не разрешает каким-либо кораблям под российским флагом заходить в свои порты.

Представитель министерства транспорта Испанской торговой морской пехоты заявил, что «некоторые поставщики принимают эти меры самостоятельно». Представитель правительства Гибралтара заявил, что портовые власти «отклонят запросы на вызовы всех судов, принадлежащих или эксплуатируемых кем-либо, кто связан с Россией, даже если речь идет не о бункеровке».