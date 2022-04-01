С начала полномасштабной войны экспорт украинских товаров сократился втрое

В марте 2022 года экспорт украинских товаров сократился вдвое, импорт – более чем в три раза.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Особенно пострадал вывоз металлов и сельскохозяйственной продукции. Объем экспорта Украины в марте составил 5,97 млн. тонн на сумму 2,7 млрд. долларов. В то время как в феврале государство экспортировало 13,1 млн тонн товаров стоимостью 5,3 млрд долларов. В настоящее время главными статьями экспорта являются руды, кукуруза, ферросплавы и растительное масло.

Одновременно из-за российского вторжения значительные потери понес импорт Украины. Если в феврале государство импортировало 5 млн. тонн товаров на сумму 5,9 млрд. долларов, то в марте – 1,6 млн. тонн стоимостью 1,8 млрд. долларов. Сегодня важнейшими статьями импорта в Украину являются газ, нефть, нефтепродукты и уголь.