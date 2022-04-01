«Основная масса этих скотыняк уничтожена, некоторые убежали»: Украинский военный рассказал детали освобождения сел вблизи Киева

Командир группы спецподразделения ГУР МО с позывным «Титан» рассказал об операции по освобождению населенных пунктов Дмитровка и Капитановка Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

По словам бойца, главная сложность задачи заключалась в том, что в селах оставалась часть гражданского населения.

«Мы перешли Житомирскую трассу. Было произведено пару выстрелов из танков в нашу сторону. Когда мы зашли в Дмитровку, мы сделали так, чтобы они вышли из села. То есть в активную фазу боя мы с ними не вступали. Когда уже они были на выходе из Дмитровки, там уже была активная фаза боя», - сказал «Титан».

Со стороны оккупантов была 21 единица тяжелой техники, БМП и танки. С нашей стороны зашло 8 танков, пехота ВСУ и группа спецназовцев ГРУ.

«У них потери – 9 единиц тяжелой техники, БМП и танки, и до 50 человек пехоты... Они все отступили. Но основная масса была уничтожена», - добавил командир группы спецподразделения ГУР МО.