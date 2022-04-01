Страны Балтии отказались от российского газа

Российский газ с 1 апреля больше не поступает в Латвию, Литву и Эстонию.

Об этом сообщил глава латвийского газового оператора Улдис Баррис, пишет «Бабель».

- Если раньше еще оставались какие-либо сомнения в том, можно ли доверять поставкам из России, то нынешние события ясно показывают нам, что доверия больше нет, - отметил Баррис.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал другие страны ЕС следовать примеру стран Балтии. Балтийский рынок в настоящее время обеспечивают газом из подземных хранилищ.

Напомним, ранее Литва первой в ЕС отказалась от российского газа.