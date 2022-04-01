В Европе в ужасе от резни в Буче – глава украинского МИД Кулеба призвал отказаться от российской нефти, газа и угля

Лидеры европейских государств выразили свой шок от того, какие зверства были раскрыты в ходе освобождения Бучи и других городов под Киевом. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ответить на это жесткими санкциями.

Об этом он написал у себя в социальных сетях.

Президент Европейского совета Шарль Мишель анонсировал поддержку украинцам и новые санкции Евросоюза против рф за шокирующие военные преступления, совершенные российской армией в Киевской области.

Об этом он написал в Twitter после того, как увидел фото замученных украинцев на улицах Бучи.

«Я шокирован впечатляющими фотографиями свидетельствующими о зверствах, совершенных российской армией в освобожденных районах Киевщины», - написал Мишель, добавив в твит хештег «Бучанская резня» (#BuchaMassacre).

Глава Евросовета считает, что эти доказательства военных преступлений должны быть использованы в суде.

«Евросоюз помогает Украине и неправительственным организациям собирать необходимые доказательства для преследования виновных в международных судах. Будут новые санкции и новая поддержка. Слава Украине!» – добавил он.

Глава посольства Британии в Украине Мелинда Симонс, в свою очередь,обвинила армию рф в сознательном использовании изнасилований в качестве военного оружия.

«Изнасилование – это оружие войны. И хотя мы до сих пор не знаем масштабов его использования в Украине, уже сейчас ясно, что это было частью арсенала российской федерации. Женщин насиловали на глазах у их детей, девушек – на глазах у их семей, как умышленный акт порабощения», - добавила она.

Министерство иностранных дел Чехии, в то же время, обвинило режим путина в убийствах российскими военными мирных жителей Украины.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

«Систематические убийства мирных жителей, совершенные бегущей российской армией — еще одно отвратительное военное преступление, совершенное путинским режимом. Чехия вместе с союзниками будет добиваться справедливости, поскольку виновные должны быть привлечены к ответственности», - говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обращаясь к своим коллегам, заявил, что российские военные намеренно убивали гражданских людей в Буче.

«Бучанская резня была умышленной. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 СЕЙЧАС: эмбарго на нефть, газ, уголь; закрыть все порты для российских судов и товаров; отключить все российские банки от SWIFT», - говорится в его Twitter.

У себя на странице в Facebook он подробнее описал, какие санкции нужно ввести против россии, чтобы обезвредить ее и поддержать Украину.

«Конечно, священная санкционная троица, которая окончательно остановит военную машину россии – это: - отказ от российской нефти, газа и угля; - закрытие мировых портов для русских кораблей и продуктов; – отключение всех российских банков от SWIFT. По всем этим направлениям ведем интенсивные переговоры и приближаем хорошие новости.

Также он рассказал о том, какие санкции уже применены за последнее время. В частности, отмена лоукостов, уход с рынков рф и беларуси еще нескольких компаний.

«Wizz Air отменяет все рейсы в РФ и из нее минимум до 30 октября; Финский производитель лесозаготовительной техники Ponsse PLC ушел из России и Белоруссии; Датский производитель тепловой автоматики, холодильной и приводной техники Danfoss объявил о выходе; Американская Amsted Rail Company закрывает офис в Москве и сворачивает производство подшипников в Саратове; Disney с 7 апреля полностью останавливает прокат фильмов в русских кинотеатрах; Производство на заводе ПСМА Рус в Калуге, где собирают Peugeot, Citroen, Opel, прекратят из-за нехватки комплектующих; Лизингодатель воздушных судов AerCap подал иск на $3,5 млрд за оставшиеся в РФ более 100 своих самолетов. И обязательно выигрывает это дело; Аукцион Christie's запретил участвовать в торгах клиентам из России и Белоруссии; Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service приняло решение отозвать все свои рейтинги России и российских регионов. Кстати, параллельно россияне бегают по миру и пытаются подкупом восстановить утраченные рейтинги российских компаний энергетического сектора, потому что уважаемые рейтинговые агентства лишили их рейтингов, без которых бизнес делать гораздо труднее, а часто вообще невозможно».

Напомним, советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал те ужасы, которые были обнаружены в освобожденных городах под Киевом – Ирпени, Гостомеле и Буче.