Пленных нацгвардейцев из ЧАЭС вывезли в россию и беларусь – их морят голодом и жаждой

Вывезенные захватчиками из Чернобыльской АЭС бойцы Национальной гвардии Украины, охранявшие станцию ​​и захваченные россиянами, вероятно, находятся на территории российской федерации и белоруси – в городах Смоленск и Брагин.

Об этом со ссылкой на супругу одного из пленных нацгвардейцев написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.



«Вывезенные оккупантами из Чернобыльской АЭС бойцы НГУ, охранявшие станцию ​​и захваченные рашистами 24 февраля 2022 года, вероятно, находятся на территории российской федерации (г. Смоленск) и республики беларусь (г.Брагин). Об этом сообщила супруга одного из пленных. По ее информации, пленников морят голодом и не дают воды», - проинформировала Денисова.

Денисова добавила, что со слова супруги одного их пленных, пока ничего неизвестно о состоянии здоровья захваченных россиянами украинских нацгвардейцев.

«Такими действиями страна-оккупант грубо нарушает условия Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в частности, статьи 26 конвенции, которая гарантирует надлежащее питание для военнопленных», - уточнила она.

Украинский омбудсмен призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушений прав человека россии в Украине.

Напомним, что еще 24 февраля российские кафиры все же захватили территорию Чернобыльской АЭС. Также сообщалось, что после захвата российскими войсками ЧАЭС в зоне отчуждения повысился радиационный фон.

Как известно, 9 марта сообщили, что из-за вражеских действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС . Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что резервные генераторы обеспечат питание ЧАЭС на 48 часов, после чего возникнет угроза утечки радиации.

В «Укрэнерго» просили врага прекратить обстрел , чтобы возобновить электропитание ЧАЭС и заявили, что помощь белорусской стороны не нуждается.

Также сообщалось, что в ГУР Минобороны заявили, что Путин готовит теракт на ЧАЭС. 12 марта стало известно, что поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют.

После этого в военные россии подписали акт, согласно которому якобы охраняли ЧАЭС , но теперь эти полномочия передали персоналу станции.