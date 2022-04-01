Оккупанты на Киевщине обстреляли дом российского актера «Дизель шоу»

Во время оккупации Киевской области российские войска обстреляли дом актера «Дизель шоу» Сергея Писаренко.
Об этом он сообщил в Facebook.
Напомним, что Писаренко является уроженцем России, но переехал в Украину и с 2019 года стал постоянным участником «Дизель шоу» – ТВ-проекта, основанного николаевскими актерами.
«Через несколько дней после начала войны вывез свою семью из под Киева в Таллин. И все время думал: А может зря? Наш посёлок в стороне. Может пронесёт. Не пронесло. Один бой изменил наш посёлок и наш дом», - рассказал Писаренко.