Оккупанты на Киевщине обстреляли дом российского актера «Дизель шоу»

Во время оккупации Киевской области российские войска обстреляли дом актера «Дизель шоу» Сергея Писаренко.

Об этом он сообщил в Facebook.

Напомним, что Писаренко является уроженцем России, но переехал в Украину и с 2019 года стал постоянным участником «Дизель шоу» – ТВ-проекта, основанного николаевскими актерами.