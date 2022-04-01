«Убийцы, мародёры, палачи»: Президент и спикер Рады прокомментировали зверства оккупантов на Киевщине

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировали жестокие военные преступления российской армии в Киевской области.
«Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла. Советую посмотреть матерям русских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи», – отметил Президент Украины, опубликовав фото из Бучи, которые уже облетели весь мир.
Глава украинского парламента также прокомментировал убийства мирного населения в Киевской области и призвал мир к ужесточению давления на россию.
«После разоблачения зверств, совершаемых российской армией в Буче, Гостомеле, Ирпене, каждая страна, которая будет колебаться во введении эмбарго на энергоносители из россии - является прямым спонсором геноцида Украинского народа. Каждый баррель нефти, киловатт электроэнергии, тонна угля, которые будут закуплены в России, теперь пропитаны кровью тех, кого уничтожили решисты. Та энергия, которая будет из этих носителей – это жизненная энергия, которую отобрали у каждого невинно выбитого украинца», – заявил Стефанчук.