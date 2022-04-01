«Убийцы, мародёры, палачи»: Президент и спикер Рады прокомментировали зверства оккупантов на Киевщине

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировали жестокие военные преступления российской армии в Киевской области.

«Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла. Советую посмотреть матерям русских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи», – отметил Президент Украины, опубликовав фото из Бучи, которые уже облетели весь мир.

Глава украинского парламента также прокомментировал убийства мирного населения в Киевской области и призвал мир к ужесточению давления на россию.