Российские оккупанты часто используют незащищенную связь, это привело к ликвидации генерала РФ

Российские оккупанты в Украине часто используют незащищенные каналы связи, что позволяет перехватывать их разговоры.

Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Бродецкий, который ссылается на материалы изданий RUSI, Foreign Policy и Economist.

С первых дней вторжения стало ясно, что у российской армии большие проблемы с коммуникациями. Из-за них россияне плохо координируют свои действия на поле боя, попадают в засады и теряют свое командование. У армии РФ есть современные военные рации с шифрованным каналом (азарт). Но, как оказалось, их очень мало.

Обновить систему коммуникаций армии – непростая задача. Великобритания и США потратили на это миллиарды долларов и столкнулись с проблемами совместимости и интеграции различных составляющих в одну систему. Конечно, в РФ тоже не смогли обойтись без проблем.

В свое время рации Азарт оказались в центре скандала – вместо российских составляющих использовали импортированные из Китая. Считается, что треть бюджета, предназначенного для разработки и выпуска этих раций, разворовали.

Российская армия также использует другие рации, которые могут быть совместимы с Азартом только в ограниченном режиме без шифрования. То есть вполне реальная ситуация, когда десантники используют защищенные рации, а поддерживающие их артиллеристы – более старые рации, поэтому должны говорить на незащищенных высоких частотах. Среди захваченного у россиян оборудования находят обычные коммерческие рации Motorola, Kenwood, Baofeng.

Известны случаи, когда российские военные повредили вышки 3G-4G связи вблизи Харькова и были вынуждены использовать незащищенные коммуникации. Еще одна проблема – расстояния. Иногда россиянам на передовой просто не хватает радиуса действия радиосигнала, чтобы связаться с командованием. Тогда в ход идет мобильная связь, которая легко прослушивается.

Украинские военные и радиолюбители слушают незащищенные переговоры россиян, получая из них важные разведывательные данные. Также они заглушают эфир, например хэви-металлом, в том числе непосредственно во время боя. Разведывательные самолеты НАТО, летающие у западных границ РФ, также фиксируют локации российского радиооборудования и содержание переговоров.

Иногда российские военные вообще звонят по обычной мобильной связи, используя отобранные у населения телефоны. Такие разговоры легко перехватывают и прослушиваются украинскими спецслужбами.

Проблемы с коммуникацией также приводят к потерям высшего военного руководства. Известен, по меньшей мере, один случай, когда украинские Вооруженные силы уничтожили российского генерала, использовав данные из перехваченных незащищенных разговоров.