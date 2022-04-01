Более 400 тел погибших вывезли из освобожденной от оккупантов Киевщины: «Это ад, который нужно задокументировать, чтобы наказать извергов»

С территории Киевской области, которую освободили от российских оккупантов, уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Об этом написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

По ее словам, «замученная Киевщина - не маршрут для политического туризма, а место преступления». На территории освобожденной Киевщины находятся сверхважные доказательства жестоких военных преступлений РФ.

«Это ад, который надо задокументировать, чтобы наказать извергов, которые устроили его на нашей земле. Подчеркну, привлечь к ответственности в национальных и международных судах», - написала Венедиктова.

Ирина Венедиктова сообщила, что вся освобожденная от оккупантов территория поделена на квадраты, в каждом из которых работают следственно-оперативные группы из прокуроров, следователей и оперативных сотрудников Нацполиции. К проведению осмотров мест событий привлекаются инспекторы-криминалисты, взрывотехники, кинологи, судебно-медицинские эксперты или врачи и ГСЧС.

«В бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК. С территории Киевщины сейчас вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами», – добавила Венедиктова.

Прокурор отметила, что параллельно происходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств. При этом она раскритиковала и предупредила тех, кто стремится лишь «заселфиться на месте трагедии»:

«Для всех «помощников» повторю – это место преступления, где должны работать только профессионалы, чтобы не нарушить обстоятельств, собрать весь действительно необходимый материал по международным стандартам. А еще - там до сих пор опасно, большая часть территории умышленно заминирована врагом, много боеприпасов не сдетонировали».

Напомним, что Президент и спикер Рады прокомментировали зверства оккупантов на Киевщине: «Убийцы, мародёры, палачи».

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк также прокомментировал те ужасы, которые были обнаружены в освобожденных городах под Киевом – Ирпени, Гостомеле и Буче.

Также лидеры европейских государств выразили свой шок от того, какие зверства были раскрыты в ходе освобождения Бучи и других городов под Киевом. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ответить на это жесткими санкциями.