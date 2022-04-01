«Трудно вести переговоры с рф, после того, что сделано. Но как Президент я должен»: Зеленский назвал условие для встречи с путиным

— Трудно сказать, как после того, что было сделано, мы можем вести какие-то переговоры с россией. Это на личном уровне. Но как президент я должен это сделать, — заявил Зеленский.

По словам Президента, сегодня нет другого пути завершить войну, кроме диалога, чтобы не допустить гибели сотни тысяч людей.

— Нет другого пути, кроме диалога, если мы не хотим, чтобы погибли сотни тысяч или миллионы, но я даже не могу собраться, когда идет обстрел. Итак, во-первых, прекращение огня. Тогда мы можем провести встречу, - добавил Зеленский.

Напомним, накануне глава фракции «Слуга Народа» и глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что российская сторона устно приняла предложения Украины, озвученные на переговорах в Стамбуле, кроме вопроса Крыма.

В свою очередь глава российской делегации на переговорах Украины и россии Владимир Мединский заявил, что проект договора между Украиной и россией пока не готов, и «нужно проделать еще большую работу».