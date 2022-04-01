В Украине создадут «Книгу палачей», в которую внесут российских военных преступников: «Каждый будет наказан»

В Украине создадут специальный механизм расследования преступлений российских оккупантов, в котором задействуют украинских и международных следователей.

Об этом сообщил в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

В специальном механизме задействуют СБУ, МВД, разведку и другие ведомства.

- - Я принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов, следователей, прокуроров и судей. Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или участвовали в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей. Министерство иностранных дел, Офис Генерального прокурора, Национальная полиция, Служба безопасности, разведка и другие структуры в соответствии со своей компетенцией должны направить все усилия, чтобы механизм заработал немедленно. Призываю всех наших граждан и друзей Украины в мире, которые могут приобщиться к этой работе и помочь установить справедливость, сделать это, - обратился Зеленский.

- На нашей земле побывало концентрированное зло: убийцы, палачи, мародеры, которые называют себя «армией», и которые заслуживают только на смерть после того, что они сделали. Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле… Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это стало возможным? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами?