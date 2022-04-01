Зеленский пригласил Меркель и Саркози посмотреть на жертв российского террора в Буче – Президент обвинил Запад в нерешительности перед РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози посмотреть на жертв российских оккупантов в Буче. Зеленский считает, что к российской агрессии привел скрытый отказ Запада в 2008 году принять Украину в НАТО.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Президент Украины сообщил, что военные преступления России в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения Совета Безопасности ООН.

- Обязательно будет и новый санкционный пакет против России. Но уверен, что этого мало. Нужны еще выводы. Не только о России, но и о политическом поведении, которое фактически позволило этому злу прийти на нашу землю.

- Сегодня – четырнадцатая годовщина саммита НАТО в Бухаресте. Тогда был шанс убрать Украину из «серой зоны» на востоке Европы. Из серой зоны между НАТО и Россией. Из серой зоны, о которой в Москве полагают, что им здесь все позволено. Даже самые страшные военные преступления. За оптимистическими дипломатическими формулировками о том, что Украина якобы может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году, был спрятан отказ принимать Украину в Альянс. Был спрятан бессмысленный страх некоторых политиков перед Россией. Они думали, что, отказав Украине, могут успокоить Россию. Смогут убедить ее уважать Украину и жить рядом с нами.

- Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок. Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, совершивших это против наших людей. Кроме тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности. О том, каким был путь к такой ​​Буче, к такому Гостомелю, к такому Харькову, к такому Мариуполю. У нас нет нерешительности.