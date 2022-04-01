В Буче нашли подвал, где российские оккупанты пытали и убивали мирных граждан

В городе Буча оккупанты держали мирных жителей в подвале, где их пытали и убивали.

Видео с места преступления опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

В подвале нашли тела нескольких мирных украинцев, убитых выстрелами в голову. Также обнаружили помещение, где пытали гражданских. Предполагают, что к этому причастны оккупанты из ФСБ.

Журналист Денис Казанский рассказал, что жертвой оккупантов стала женщина, которая просто вышла посмотреть на колонну вражеской техники – жительницу Бучи застрелили. Мать пыталась похоронить её во дворе.

Внимание, видео 21+