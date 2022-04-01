ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Стали известны подразделения оккупантов, убивавшие мирных жителей Киевщины

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 3 апреля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 4 апреля.

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00:27 Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович опубликовал части и подразделения российской армии и Росгвардии, совершившие военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене:

- 64-я отдельная мотострелковая бригада 35 армии «Восточного военного округа», Хабаровск;

- 5-я отдельная гвардейская танковая бригада 36 армии «Восточного военного округа», Улан-Удэ, Бурятия.

- 331-й гвардейский парашютно-десантный полк 98 ВДД, Кострома;

- 37 ВДП 106 ВДД - 37-й (или 137-й) парашютно-десантный полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии - Рязань;

- 104 и 234 десантно-штурмовые полки 76-й десантно-штурмовой дивизии - Псков.

- 14 и 45 отдельные гвардейские бригады специального назначения - Хабаровск и Москва.

- 63-й полк оперативного назначения Росгвардии - Ангарск.

- 155 отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихокеанского флота - Владивосток.

0:26 Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе Харькова, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В результате повреждено около десяти домов и троллейбусное депо. По предварительной информации, погибли 7 человек, 34 человека получили ранения, среди них трое детей.

0:17 Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к обороне Сумской области, передает «Бабель».

- Там в ближайшее время ожидают большие бои за нашу страну […]. И я бы никого не успокаивал, что это пройдет за день, за два, за неделю, это очень опасная ситуация. Пока враг не будет разбит, чувствовать себя спокойно не от чего, - сказал Данилов.

00:04 Группа ССО Украины вместе с бойцами движения сопротивления обнаружила российский ЗРК «Бук».

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Рядом с брошенным зенитно-ракетным комплексом был схрон россиян, в котором они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение.