Оккупанты на Николаевщине: По Николаеву нанесли ракетные удары, пострадали жилые дома

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 3 апреля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 4 апреля.

Информация постоянно обновляется:

08:03 Мэр Александр Сенкевич сообщил, что Николаев обстреливали из ракет.

Городская власть собирает информацию о последствиях атаки оккупантов.

Отметим, что очевидцы сообщают о поврежденных в результате обстрелов жилых домах в Заводском районе города. На места ударов выехал ряд автомобилей скорой медпомощи, спасатели.

07:56 В области отменили воздушную тревогу

07:51 В результате вчерашнего обстрела Очакова погибли семеро и получили ранения 19 человек.

07:34 По всей Николаевской области объявили воздушную тревогу.

07:11 Николаев с утра 4 апреля снова оказался под обстрелом.

Серию взрывов слышно в разных районах города.