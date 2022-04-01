«Преступление против человечества, и никакая это не спецоперация»: Отец замкомандующего 45-й армией ПВО РФ, который живет в Николаеве, обратился к оккупантам

78-летний офицер в отставке, который живет в Николаеве, Михаил Лымарь обратился к российским военнослужащим с просьбой прекратить выполнять преступный приказ путина. Его сын Игорь сейчас также служит в российской армии и занимает высокую должность.

Об этом сообщают «Новости-N».

78-летний военный пенсионер Михаил Иванович Лымарь, живет в Николаеве, в небольшом частном домике в Корабельном районе Николаева. И над его домом ежедневно пролетают ракеты, которые запускают военнослужащие российской армии — той самой, в которой высокую должность занимает его сын.

Насмотревшись на все ужасы войны, на гибель мирных жителей, на страдания ни в чем не повинных людей, Михаил Иванович Лымарь решил обратиться ко всем российским военнослужащим — в первую очередь к тем, которые вторглись на территорию Украины.

Игорь Лымарь, который сейчас является полковником, заместителем командующего 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота ВС России, также родился в Николаеве. Здесь он закончил школу, работал на судостроительном заводе «Океан», отсюда поступал в Орджоникидзевское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО им. генерала армии Плиева.

Насмотревшись на все ужасы войны, на гибель мирных жителей, на страдания ни в чем не повинных людей, Михаил Иванович Лымарь решил обратиться ко всем российским военнослужащим — в первую очередь к тем, которые вторглись на территорию Украины.

- Я обращаюсь ко всем, в первую очередь к военнослужащим, которые находятся на территории нашей Украины, которые выполняют фашистский приказ президента России, чтобы они задумались над тем, что творят, - заявил Михаил Иванович в своем обращении.

Он призвал российских военных не выполнять преступные приказы.

- Этим вы сохраните свои жизни, не будет горя вашим матерям, вашим женам, вашим детям, - говорит отец российского военного.

Что же касается так называемой «спецоперации», то ее Михаил Иванович назвал преступлением.

- Это преступление, большое преступление против человечества, и никакая это не спецоперация… Слушая информацию по-поводу некоторых наших населенных пунктов, в частности Мариуполя, то, по-моему, даже фашисты германские такого не делали, как они творят, - заявил Михаил Лымарь.

В заключение он еще раз призвал российских военнослужащих задуматься над тем, что происходит в Украине.

- Сделайте все, чтобы не гибли военнослужащие, дети, жены, матери, отцы — одним словом люди. Они ни в чем не виноваты, - призвал российских военных Михаил Иванович.

Он также добавил, что верит в победу украинской армии, принимая во внимание то, с каким мужеством она защищает родную землю.