Резников сравнил преступления оккупантов в Буче с действиями эсесовцев и пообещал, что палачи получат по заслугам: «Украинская разведка уже работает»

Министр обороны Украины Алексей Резников сравнил трагедию, совершенную российскими оккупантами в Буче, с массовым убийством гражданского хорватского населения в Вуковаре.

Об этом он написал в Facebook.

Он напомнил, что российские захватчики потерпели поражение под Киевом - первый бой за столицу украинские защитники выиграли. Киевская область освобождена от врага, также оккупанты отступают в Черниговской и Сумской областях, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов.

«Это неопровержимое свидетельство, что планы Кремля сломаны. В то же время наши сердца переполнены болью за сотнями мирных граждан, которые были зверски замучены российскими солдатами. Только в Буче количество погибших уже больше, чем в Вуковаре (город в Хорватии, осада которого сербскими войсками во время Югославских войн (1991-1995) завершилась взятием города сербскими войсками и массовым убийством гражданского хорватского населения, по разным данным это более 2 тысяч мирных жителей)», - сказал Резников.

Алексей Резников отметил, что выстрели в затылок женщинам и мужчинам со связанными руками - это абсолютная бесчеловечность.

«Эти убийства не воспринимаются как часть войны. Даже сложно их квалифицировать как терроризм или преступление. Это - сущность, природа тех бешеных палачей, которые ворвались на нашу землю. В последний раз такое делали эсэсовцы», - отметил министр.

Он подчеркнул, что это зло просто не может остаться безнаказанным.

Также Резников добавил, что украинская разведка последовательно устанавливает личности захватчиков и убийц, и «каждый в свое время получит то, что заслужил».

«Мы склоняем головы перед нашими воинами, которые отдали жизнь, чтобы защитить столицу от этой напасти», - подытожил министр обороны Украины.

Напомним, что Президент и спикер Рады прокомментировали зверства оккупантов на Киевщине: «Убийцы, мародёры, палачи».

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк также прокомментировал те ужасы, которые были обнаружены в освобожденных городах под Киевом – Ирпени, Гостомеле и Буче.

Также лидеры европейских государств выразили свой шок от того, какие зверства были раскрыты в ходе освобождения Бучи и других городов под Киевом. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ответить на это жесткими санкциями.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что более 400 тел погибших вывезли из освобожденной от оккупантов Киевщины.

Отметим, что в Буче ритуальные службы захоронили уже 340 тел погибших мирных жителей, но точных цифр еще нет: «Мы не успеваем. На завтра еще 20 адресов».