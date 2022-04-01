«Мы боремся за жизнь. А жизнь всегда побеждает смерть»: Начальник облздрава Николаевской ОВА Безносенко выступил перед медассоциацией Португалии

Начальник управления здравоохранения Николаевской областной военной администрации Максим Безносенко выступил перед членами медицинской ассоциации Португалии, потребовав поддержки и помощи тем врачам, которые сегодня оказались на передовой войны, которую в Украину принесла россия.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Медицинская ассоциация организовывала мероприятие по обсуждению работы медиков в условиях войны. Конференция проходила 1-3 апреля.

В ходе своего online-выступления Максим Безносенко сообщил, что врачи обеспечивают работу необходимых медицинских систем для всех жителей Украины. Доктора сталкиваются с трудностями, которых до этого никогда не испытывали – имеют дело с ужасными травмами и ампутациями, принимают роды в бомбоубежищах и собирают людей буквально по частям.

Врачи больше не могут лечить пациентов по протоколам, поскольку не все, что есть в протоколах, можно выполнить в нынешних условиях. Доктора работают круглыми сутками, чтоб сохранять жизни людям, а их коллеги по всему миру на сегодняшний день имеют возможность работать в безопасности исключительно благодаря борьбе украинцев.

Поэтому помощь не желательна, а обязательно – на это Безносенко сделал акцент.

Ниже приводим его полную речь перед коллегами из Португалии:

-Дорогие коллеги! Искренне благодарю Вас за возможность высказаться и поделиться со всеми, кто готов услышать правду об Украине и украинцах, о, без преувеличения, героическом труде врачей, проблемах, с которыми мы сталкиваемся при оказании медицинской помощи населению в условиях войны против Украины.

24 февраля 2022 года мы проснулись от взрывов, и уже больше месяца продолжается беспрецедентная проверка на прочность системы здравоохранения Украины. Российские оккупанты обстреливают украинские больницы и машины скорой помощи, и печальная статистика растет. С начала войны было обстреляно 275 больниц, 13 полностью разрушены. 70 машин скорой помощи уничтожены обстрелами, пулеметами и минами. 6 медицинских работников погибли, 20 получили тяжелые ранения. Это все последствия войны и террористических действий РФ в Украине.

Врачи научились работать с такими видами травм и травматических ампутаций, каких еще не видели в своей жизни. Это не «просто» раны. Это разбросанные внутренности. Отрезанные конечности. Мы помогаем женщинам рожать в бомбоубежищах, назначаем лечение не по клиническим протоколам, а по наличию лекарств.

Россия отчаянно пытается продать миру очередную ложь - освободительную военную операцию. «Военной операцией» они нагло называют жестокую и кровопролитную войну, в которой наши больницы становятся «боевыми целями», а обстрелы ведутся по онкологическим диспансерам и родильным домам.

6 марта над крупнейшей в Украине детской больницей «Охматдет» была сбита крылатая ракета. 9 марта весь мир потрясла циничная бомбардировка Мариупольского перинатального центра, в котором находились женщины и дети. Фото беременной женщины, которую волонтеры и персонал больницы несут на носилках, облетело все СМИ. И женщина, и нерожденный ребенок погибли. Все это делала и продолжает делать Российская Федерация.

Нарушая все принципы международного права и многосторонние соглашения залповым огнем, кассетными бомбами, танками, Россия уничтожает гражданское население и детей Украины.

Ведь из-за постоянной угрозы обстрелов и сигналов воздушной тревоги нам крайне сложно оказывать качественную медицинскую помощь. Но как нет предела коварству российского агрессора, так нет предела и самоотдачи моих коллег. Наши врачи работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Работа необходимых гражданам медицинских служб, в том числе онкологических и психоневрологических диспансеров, не останавливается. Устав от пандемии, мы делаем все возможное и невозможное, чтобы продолжать оказывать регулярную медицинскую помощь.

Мои и ваши коллеги продолжают бороться, падая от изнеможения. Потому что мы боремся за жизнь. А жизнь всегда побеждает смерть.

Мы благодарны всем вам, кто присоединился к помощи нашей стране - помогая предотвратить российскую ложь, помогая взаимосотрудничеством, и просто радуясь нашей победе. Мы выстоим, но нам как никогда нужна поддержка каждого из вас, ведь мы сейчас на передовой войны, а вы не вопреки, а благодаря нашим усилиям - все еще в тылу.

Именно поэтому я имею право не просить, а требовать - присоединяйтесь к помощи нашей стране, опровергая циничную ложь о нашем «освобождении», лоббируя наши интересы, привлекая все имеющиеся у вас и такие нужные нам ресурсы. Победа над врагом должна быть нашей общей победой. Слава Украине!