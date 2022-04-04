Польша предложила создать международную комиссию по расследованию зверства оккупантов в пригороде Киева

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости создания международной комиссии по расследованию геноцида в Буче.

Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Польши в Twitter.

«Преступление геноцида должно быть наказано, его нужно должным образом описать, задокументировать и судить. Мы предлагаем создать международную комиссию для расследования этого преступления», - заявил Моравецкий.

Напомним, что Президент и спикер Рады прокомментировали зверства оккупантов на Киевщине: «Убийцы, мародёры, палачи».

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк также прокомментировал те ужасы, которые были обнаружены в освобожденных городах под Киевом – Ирпени, Гостомеле и Буче.

Также лидеры европейских государств выразили свой шок от того, какие зверства были раскрыты в ходе освобождения Бучи и других городов под Киевом. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ответить на это жесткими санкциями.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что более 400 тел погибших вывезли из освобожденной от оккупантов Киевщины.

Отметим, что в Буче ритуальные службы захоронили уже 340 тел погибших мирных жителей, но точных цифр еще нет: «Мы не успеваем. На завтра еще 20 адресов».

В частности, Резников сравнил преступления оккупантов в Буче с действиями эсесовцев и пообещал, что палачи получат по заслугам: «Украинская разведка уже работает».