В Николаевской области повредили сеть «Укртелекома»

4 апреля из-за утреннего повреждения сети фиксируется временное отсутствие услуг в Николаевской области. Специалисты уже ищут возможность восстановления.

Об этом сообщила пресс-служба «Укртелекома».

В компании отметили, что в целом, критическая инфраструктура и национальная сеть «Укртелекома» работают стабильно. Услуги предоставляются во всех областях, кроме Луганской. Общий уровень работы районных узлов остается на высоком уровне.

Из-за активных боевых действий и их последствий сохраняется ухудшение географического уровня покрытия услугами в Запорожской области – 59%, Донецкой – 62%, Черниговской – 68% и Харьковской – 74%. Специалисты компании продолжают делать все возможное для возобновления услуг в условиях войны.