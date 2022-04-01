Разгромленные дома, больницы, детсады, автомобили: Последствия утренней атаки оккупантов на Николаев

В результате ракетного обстрела одного из микрорайонов Николаева в понедельник утром, 4 апреля, значительно пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе атаки оккупантов в частности повреждены жилые многоэтажные дома, больницы, учебные заведения и другая инфраструктура. Никаких военных объектов в обстрелянном микрорайоне нет.

В частности, пострадали городская больница №5, Областная клиническая больница, Центр профилактики болезней, несколько школ и детсадов.

Стены и крыши зданий посечены осколками, из окон вылетели стекла. В некоторых местах осколки и ударная волна зашли вглубь помещений. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Кроме того, сильно пострадали много автомобилей николаевцев, некоторые не просто посечены осколками, а вспыхнули и полностью выгорели.

Местами на обстрелянной территории остались неразорванные снаряды, которые до сих пор продолжают нести угрозу окружающим.

В микрорайоне продолжают работать спасатели, правоохранители и другие экстренные службы.