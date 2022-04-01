Разведка обнародовала список оккупантов, причастных к зверствам в Буче

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады, которые совершали преступления против украинцев в Буче под Киевом.

Соответствующий список опубликован на сайте украинской разведки.

«Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 ОМСБр, совершивших военные преступления против народа Украины в г. Буча. Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности», – отметили в ГУР МО.

Напомним, что Президент и спикер Рады прокомментировали зверства оккупантов на Киевщине: «Убийцы, мародёры, палачи».

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк также прокомментировал те ужасы, которые были обнаружены в освобожденных городах под Киевом – Ирпени, Гостомеле и Буче.

Также лидеры европейских государств выразили свой шок от того, какие зверства были раскрыты в ходе освобождения Бучи и других городов под Киевом. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ответить на это жесткими санкциями.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что более 400 тел погибших вывезли из освобожденной от оккупантов Киевщины.

Отметим, что в Буче ритуальные службы захоронили уже 340 тел погибших мирных жителей, но точных цифр еще нет.