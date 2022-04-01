«Везите меня домой! Мне, нах*й не нужны ваши медали»: российские оккупанты готовы отказаться от звания ветерана ради скорейшего возращения на родину

В сети опубликовали очередную запись перехваченного телефонного разговора российского оккупанта с родственниками. Солдат рф говорит о сильном желании вернуться домой.

Об этом сообщает СБУ.

Собеседник (С): ты будешь ветераном «спецоперации на Украине», путин подписал приказ. Оккупант(О): Ветеран? Еб*л я все эти медали! Нам здесь медалей наобещали: «Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги», а я говорю: «Идите вы все, нах*й! Везите меня домой! Мне, нах*й не нужны ваши медали» – говорит захватчик своим друзьям из РФ.

Он говорит, что устал от жизни «в подземелье», потому что под натиском украинских защитников они вынуждены прятаться в укрытиях.

О: Я приеду – могу на кладбище работать. Живу 2 метра под землей.

Российский солдат также поделился тем, что уже не может слышать звуков взрывов.

О: У меня линии жизни шла, х*як и кривая. И меня занесло. Я молодой, считай. А есть еще моложе: 18-19 лет С: кукуха свистанет О: У меня уже свистит. Я на каждый шорох нах*й реагирую! С миномета сверху летит, она свистит. И мы сбегаем, ложимся. Какой-нибудь свист и ты подрываешься. Это п*здец. Страшно. На новый год – никаких салютов! Я любого шороха боюсь!

Единственное, чего ждет оккупант сейчас – мирное соглашение между Украиной и рф и возвращение домой.