Комаров побывал в освобожденном от оккупантов пригороде Киева и показал зверства россиян: «Подлость и бесчеловечность невиданной степени»

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров вместе с военнослужащими и правоохранительными органами побывал в освобожденных от российских оккупантов Буче и Гостомеле. Комаров рассказал о преступлениях оккупантов и мародерстве, которые он запечатлел на видео и фото.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, 2 апреля утром он в первой колонне Департамента патрульной полиции зашел в освобожденную Бучу. В этот же день туда начали поставлять гуманитарную помощь. Местные жители встречали украинских военных со слезами на глазах и благодарили за освобождение.

«Страшные разрушения и зверства российской армии - они уничтожали мирные города и мирных людей. Жестоко, предварительно связав руки, убивали мужчин. Мародерили. Забирали все, что можно унести. Уходя, заминировали все, что можно заминировать. Подлость и бесчеловечность невиданной степени. Много работы впереди. Восстановим и построим. Слава нашим героям из ЗСУ, Полиции, Нацгвардии и всем всем силовикам. Ирпень освобожден. Буча освобождена. Победа все ближе. Слава Украине!» - написал Комаров.





Дмитрий Комаров отметил, что на улицах очень много тел погибших жителей, как молодежь, так и пенсионеры, кто-то ехал на велосипеде и его убило осколком, кого-то обстрел застал в автомобиле. Также оккупанты заминировали множество мест - детские площадки, проходы между многоэтажки и даже двери подъездов, при этом сами залазили в квартиры через окна.

Танки и минометные позиции армия рф прятала во дворах жилых домов.

Дмитрий Комаров отметил, что у врага больше нет шансов сюда вернуться. Тем не менее, он заявил, что возвращаться в Бучу, Ирпень и Гостомель пока рано, потому что города и окрестности заминированы, на улицах лежит множество неразорвавшихся снарядов. Поэтому он рекомендует местным жителям дождаться официального разрешения от властей.

Также телеведущий опубликовал видео с разрушенным самым большим украинским самолетом «Мрія». Он отметил, что все происходящее - это позор армии россии. Также он повторил фразу, которая уже стала популярной в соцсети: «Можно уничтожить самолет, но мрію украинцев не уничтожить».

«Три дня в Буче, Ирпене и Гостомеле. Как страшный сон, который прерывался только ночами, в холоде и темноте. Потому что в холодном полудреме было теплее на душе, чем днем на улице. Ночью в спальнике не видно тот ад, который на улицах города», - рассказал Комаров.

Он добавил, что по единогласной информации от местных жителей - русские очень быстро убегали из киевской области. Бежали в панике, собирались за 15 минут, пытаясь забрать все намародеренное.

«Их план провален. ЗСУ их окружают. Цитата из русств «задачи спецоперации выполнены» - классическая ложь в их СМИ. Разве что, если задачей не был геноцид украинского народа, уничтожение мирных жителей и разрушение мирных городов. Эту «задачу» русские солдаты выполняли. Вы наверняка видели вчера фото и видео с улицы Бучи, усеянной трупами. Но это не единственное место. Пишу и в голове «вспышки». Вот собака лает возле тела хозяина. Уже неделю. Вот мужчина со связанными руками и простреленной головой. А вот парень без головы, с ключами возле рук. Домой не успел. Мы с полицией, саперами и Нацгвардией доставаем из кювета расстрелянные машины с мирными жителями. Уже не в Буче. Убитые пенсионеры, молодые семьи, сгоревшие машины со скелетами. Я видел все своими глазами. Машины расстреливали. Входные отверстия – лобовое стекло. Мертвые водители улетали в кювет. Русские бежали из Киевской области. Но отсутствие взрывов в Киеве и области, которые стали привычными – не конец войны. РФ еще покажет свою подлость. Впереди много работы, чтобы навсегда очистить нашу землю от нечисти. И победить. Обязательно», - резюмировал он.

Напомним, что Президент и спикер Рады прокомментировали зверства оккупантов на Киевщине: «Убийцы, мародёры, палачи».

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк также прокомментировал те ужасы, которые были обнаружены в освобожденных городах под Киевом – Ирпени, Гостомеле и Буче.

Также лидеры европейских государств выразили свой шок от того, какие зверства были раскрыты в ходе освобождения Бучи и других городов под Киевом. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ответить на это жесткими санкциями.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что более 400 тел погибших вывезли из освобожденной от оккупантов Киевщины.

Отметим, что в Буче ритуальные службы захоронили уже 340 тел погибших мирных жителей, но точных цифр еще нет.

Также разведка обнародовала список оккупантов, причастных к зверствам в Буче.